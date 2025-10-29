Opposizioni disertano il consiglio comunale di Certaldo per protesta. Forza Italia: "Il dissenso non si manifesta con l’assenza"

A seguito dell’episodio di lunedì 27 ottobre, quando i gruppi consiliari Più Certaldo, Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi e Sinistra hanno disertato la seduta in segno di protesta contro quella che definiscono una “condotta faziosa, disorganizzata e non imparziale” del presidente del Consiglio, Forza Italia interviene con una nota in cui critica duramente l’assenza dell’opposizione dal consiglio comunale.

"Il consiglio comunale tenutosi a Certaldo lunedì u. s. ha registrato l’assenza dell’opposizione consiliare. Le ragioni addotte a giustificazione della mancata partecipazione sono esplicitate in un documento che rimanda a “un atto di protesta nei confronti della condotta, che riteniamo faziosa, disorganizzata e non imparziale del Presidente del Consiglio Comunale” facendo riferimento ad alcune questioni come la “mancata individuazioni di una apposita stanza per i gruppi consiliari” nonchè “al metodo di conduzione del consiglio stesso”. Il Presidente del Consiglio replica sostenendo di essersi attenuto al regolamento. Il Sindaco approva il comportamento del Presidente del Consiglio.

Non occorre entrare nel merito del “contenzioso” in atto per evidenziare che il dissenso manifestato nei confronti della maggioranza non possa mai tradursi nell’assenza in Consiglio dai banchi

dell’opposizione. E per sostenere questo, non occorre scomodare il rispetto nei confronti delle Istituzioni, che pur dev’esservi. Ma semplicemente richiamarsi al ruolo dell’opposizione consiliare

che è quello di esercitare la prima forma di controllo sull’operato della maggioranza. Ruolo al quale si abdica assentandosi. A prescindere.

Chi scrive, da consigliere comunale a Certaldo, ha promosso mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio. Financo segnalazioni alla Prefettura, (in ordine al quorum richiesto

proprio per la proposizione della mozione di sfiducia). Quanto qui ricordato, non per cedimenti autocelebrativi. Ma per ricordare un’ovvietà, ossia che l’opposizione parla per atti, mozioni, interpellanze e più in generale attraverso documenti che il regolamento consiliare mette a disposizione del consigliere, garantendogli il potere di iniziativa. Atti quindi, non chiacchiere.

Questo si attende quella parte di Certaldo che, per quanto eterogenea, non si è riconosciuta nell’attuale maggioranza alle ultime elezioni. Non iniziative estemporanee. Stupisce infine la presenza tra i sottoscrittori del documento di AVS. E’ curioso che questa forza politica, a distanza di così breve tempo dalle elezioni, censuri il comportamento di una maggioranza con la quale in occasione dell’ultima tornata elettorale era pappa e ciccia. Ma tutto ciò è in coerenza con la parte politica più a sinistra, che superate le elezioni, sale sempre sull’aventino e si distacca dai compagni di cordata. nel tentativo di recuperare la perduta verginità a sinistra. Anche di queste commedie di politica politicante i cittadini ne farebbero volentieri a meno".

Giuseppe Romano

Dirigente provinciale Forza Italia

