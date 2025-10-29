Convocato il Consiglio comunale di San Miniato il 30 ottobre

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in presenza, nel Palazzo Comunale giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 15.30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 102 del 09.10.2025).

3. Approvazione verbale seduta consiliare del 19.12.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

4. Approvazione verbale seduta consiliare del 22.01.2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

5. Approvazione verbale seduta consiliare del 30.04.2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

6. Risposta ad interpellanza presentata il 26.03.2025 (prot. 14028 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Prove diagnostiche farmacia e servizi territoriali”.

7. Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19010 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Attuazione del programma di rigenerazione urbana di Ponte a Egola”.

8. Mozione presentata il 26.03.2025 (prot. 14035 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Mozione del Consiglio Comunale per il futuro del Liceo Marconi di San Miniato”.

9. Risposta ad interpellanza presentata il 16.04.2025 (prot. 17295 del 17.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Fotovoltaico”.

10.Regolamento comunale del Garante per i diritti delle persone disabili. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.07.2021 – Proposta candidatura figura “Garante per i diritti delle persone disabili” del Comune di San Miniato. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile

11.Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 09.10.2025 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025/2027. Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 variazione urgente”. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). immediatamente eseguibile

12. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027. Variazione n. 5. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

13.Bilancio di previsione 2025-2027. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). immediatamente eseguibile

14.Approvazione modalità di calcolo del contributo straordinario di costruzione ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d) ter del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 184 comma 5 bis della L.R. n. 65/2014. (Settore Urbanistica ed Edilizia Privata). Immediatamente eseguibile

15. Piano Generale degli impianti pubblicitari. Approvazione. (Settore Urbanistica ed Edilizia Privata). Immediatamente eseguibile

16. Testo Unico FER D. Lgs. n. 190/2024 – Determinazione degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o sistemi da accumulo sottoposti a PAS di competenza comunale ai sensi dell’art. 8 lett. m punto 1). (Settore Urbanistica ed Edilizia Privata). Immediatamente eseguibile

17. Istituzione dei diritti di segreteria e di istruzione pratiche dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP). (Settore Urbanistica ed Edilizia Privata). Immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa