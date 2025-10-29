Corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri a Certaldo

La Società della Salute Empolese Valdelsa, in collaborazione con l’associazione culturale Arturo, organizza corsi gratuiti di lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri residenti nel territorio.

Le iscrizioni ai corsi di lingua italiana sono aperte e rivolte ai cittadini stranieri che desiderano migliorare la conoscenza della lingua italiana e ottenere la certificazione di livello A2 o B1.

I corsi si svolgeranno a Certaldo, presso i locali gestiti dall’Associazione Polis, in Viale Matteotti, e sono pensati per favorire l’apprendimento della lingua e l’integrazione sociale e culturale delle persone straniere.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno grazie alla collaborazione tra enti pubblici e realtà associative del territorio, rappresenta un importante strumento di inclusione e partecipazione alla vita della comunità.

A Certaldo, le lezioni si tengono presso Associazione Polis, in Viale Matteotti n. 51, nei seguenti orari:

Martedì e giovedì, ore 14.00 – 16.00, con inizio giovedì 23 ottobre 2025

Martedì e giovedì, ore 18.00 – 20.00, con inizio giovedì 23 ottobre 2025

Corsi online

Sono inoltre previsti due corsi online e altri percorsi di preparazione per gli esami di certificazione A2 e B1, per chi preferisce seguire le lezioni a distanza.

Per informazioni e iscrizioni:

Email: iscrizioni@associazionearturo.it

Telefono / WhatsApp: 388 955 2879

Fonte: Comune di Ceraldo - Ufficio Stampa