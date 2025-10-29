Dal 8 novembre torna la Rassegna Fotografica del Gruppo Limite

Dal 8 al 22 novembre 2025 la Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina ospiterà la Rassegna Fotografica 2025, evento organizzato dal Gruppo Fotografico Limite che quest’anno mette al centro il colore in tutte le sue sfumature, in netto contrasto con il tema monocromatico della scorsa edizione. L’inaugurazione, prevista per sabato 8 novembre alle ore 17.00, sarà accompagnata da un aperitivo e darà il via a due settimane di esposizioni e incontri dedicati agli appassionati di fotografia.

La mostra si articolerà in tre sezioni principali: una collettiva del Gruppo Fotografico Limite dedicata alle infinite sfumature del colore; una sala in bianco e nero curata dal gruppo fotografico di Montelupo “Fotolupo”; e uno spazio interamente dedicato alla fotografia analogica, pensato come un “ritorno al futuro” che trasforma la nostalgia in esperienza artistica contemporanea.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano il concorso fotografico “I colori del territorio”, aperto ai fotografi amatoriali del circondario e finalizzato a valorizzare il paesaggio locale. Le fotografie potranno essere inviate fino al 31 ottobre all'indirizzo contest@gruppofotograficolimite.com, con la premiazione prevista il 21 novembre alle ore 21.15.

Previsti inoltre incontri con fotografi di alto livello come Nilo Capretti, Francesca Dani e Paolo Mugnai, oltre a due giornate dedicate alla fotografia in studio con la supervisione di Roberto Priston e Andrea Pigatto e la partecipazione di diverse modelle. Non mancheranno momenti di convivialità, come la serata dedicata agli amici di Fotolupo e la serata conclusiva in cui fotografia e musica si fonderanno grazie alle performance di Silvia Rontini alla voce e Francesco Pucci alla chitarra.

La Rassegna Fotografica 2025 rappresenta quindi un invito non solo a osservare, ma a vivere e condividere la passione per la fotografia, esplorando il territorio e l’arte in tutte le sue sfumature.

Info e contatti:

Gruppo Fotografico Limite – Via Picchiotti 5C, 50050 Limite sull’Arno (FI)

Email: presidente@gruppofotograficolimite.com | info@gruppofotograficolimite.com

Come arrivare: parcheggio scambiatore della stazione di Montelupo Fiorentino.