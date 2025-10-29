Danneggia un autobus e ruba una divisa di AT, arrestato

È finito in arresto un uomo accusato di furto e danneggiamento dopo un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 28 ottobre a bordo di un autobus di linea in viale Benedetto Croce, a Firenze.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, l’autista del mezzo di Autolinee Toscane, al termine della corsa e dopo aver fatto scendere i passeggeri, ha notato un individuo rimasto all’interno del bus. L’uomo, con il volto travisato, stava colpendo gli arredi interni utilizzando un martellino frangi-vetro.

Il conducente, mantenendosi a distanza di sicurezza, ha osservato l’uomo mentre fuggiva dal mezzo indossando un gilet catarifrangente e un foulard amaranto sul viso, portando con sé anche un giubbotto di servizio con la scritta “Autolinee Toscane”.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita, i militari hanno individuato e bloccato il sospetto a poche centinaia di metri dal luogo dell’accaduto. L’uomo, trovato in possesso del giubbotto rubato e degli indumenti usati per il travisamento, è stato arrestato.

Il giubbotto è stato restituito all’autista, mentre la bandana e il gilet sono stati sequestrati. I rilievi successivi hanno confermato danni consistenti alla cabina di guida, tali da rendere il bus temporaneamente inutilizzabile.

Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata nel corso del procedimento e che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

