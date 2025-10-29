Leggerissimo: "Delicati uccelli commestibili" di Lauren Groff

Ormai è uscito da qualche anno, ma "Delicati uccelli commestibili" di Lauren Groff - pubblicato da Codice Edizioni - è un libro imperdibile per chi ama i racconti. Racchiude nove storie dell'autrice statunitense, ambientate in epoche differenti ma tutte con al centro donna come protagonista. Dei libri che funzionano si dice che si sente "la voce" dell'autore o dell'autrice, in questo caso oltre alla voce si percepisce una luce che ammanta praticamente tutte le trecento pagine scritte da Groff.

Non esiste un racconto che sia a un livello più basso degli altri, nonostante le nove storie siano molto diverse tra loro. Il racconto che dà il titolo al libro è quello un po' più avventuroso, è la vicenda di una giornalista e di un gruppo di colleghi durante la seconda guerra mondiale: fa riflettere su cosa ci si spinge a fare per la propria vita e soprattutto su come veniva (e viene) percepita la sessualità femminile. Probabilmente è uno dei migliori assieme a "L.Debard e Aliette", dove si racconta una tormentata storia d'amore ai primi del '900 negli USA tra un artista-nuotatore di origini italiane e una ricca giovane affetta da poliomielite.

"Delicati uccelli commestibili" colpisce perché è uno spartito che funziona quasi alla perfezione e riporta con la mente ai grandi autori e autrici delle short stories come Alice Munro o addirittura Raymond Carver, che ha uno stile diverso ma in comune con Groff ha la bravura nell'inquadrare in poche pagine un personaggio e un'epoca.

Titolo: Delicati uccelli commestibili

Autrice: Ivan Carozzi

Casa editrice: Codice Edizioni

Anno di pubblicazione: 2016 (2009 negli USA)

Pagine: 340

Prezzo di copertina: 16 euro

