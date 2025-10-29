Empoli, richiesta spazi comunali: la procedura diventa esclusivamente digitale

Un passo avanti per la transizione digitale nel Comune. Al fine di semplificare la procedura per la richiesta di uso temporaneo degli spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di iniziative ed eventi, sono stati elaborati i moduli online che saranno resi disponibili sul sito ufficiale del Comune di Empoli e potranno essere utilizzati a partire dal 1° novembre 2025. Il link rimane lo stesso di sempre: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Richiesta-semplificata-per-utilizzo-locali-comunali-editabile

E' previsto un periodo di transizione, nel quale si potrà continuare ad utilizzare la precedente modalità di presentazione dei moduli in formato cartaceo.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 le richieste di concessione degli spazi e di modifica/annullamento dovranno essere presentate solo mediante i moduli digitalizzati e le richieste pervenute con altra modalità non saranno accettate.

Per le informazioni relative alla compilazione dei moduli digitalizzati, sarà possibile rivolgersi all'U.O.C. Segreteria Generale ai seguenti contatti: tramite e-mail all'indirizzo segr.generale@comune.empoli.fi.it e al numero telefonico 0571757173 (dal 1 dicembre 2025, il numero sarà attivo solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00).

La concessione degli spazi sarà autorizzata in base all’ordine cronologico delle richieste online acquisite al protocollo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

