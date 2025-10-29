Fucecchio celebra i 260 anni dall'insediamento del Granduca Pietro Leopoldo con una mostra al Museo Civico

Documenti, oggetti e ceramiche raccontano l’impatto delle riforme leopoldine sul territorio e sulla società, tra bonifiche, privatizzazioni e trasformazioni culturali

Nel contesto delle Celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana, promosse e sostenute dalla Regione Toscana, domenica 2 novembre alle ore 17 sarà inaugurata la mostraFucecchio nelle riforme di Pietro Leopoldo”, allestita al Museo Civico e Diocesano.

L’esposizione racconta, attraverso documenti e oggetti originali, il metodo e gli effetti delle riforme leopoldine sull’economia e sulla società delle comunità che gravitavano intorno al padule di Fucecchio, insieme alle reazioni che esse suscitarono. Filmati e grandi pannelli esplicativi, corredati da testi e riproduzioni di documenti cartografici, illustrano i diversi ambiti delle riforme: la bonifica del Padule di Fucecchio, la privatizzazione della Fattoria di Cappiano, l’alienazione dei boschi delle Cerbaie, le opposizioni delle comunità locali e la riforma della chiesa del territorio.

In mostra saranno esposti anche esemplari delle ceramiche prodotte a Fucecchio, che in età leopoldina rappresentavano una delle principali attività artigianali locali, capaci di raggiungere i mercati di tutta la Toscana e persino le cucine della corte granducale.

La mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2025 negli orari di apertura del Museo, sarà accompagnata da visite guidate e da appuntamenti specifici dedicati alle scuole e agli adulti. Tali iniziative coinvolgeranno anche alcuni monumenti del territorio, come il Ponte di Cappiano – con le sue nuove funzioni – e l’area del padule di Fucecchio, trasformata dalle riforme leopoldine e dal piano di privatizzazione delle fattorie granducali. Saranno inoltre approfonditi i temi delle soppressioni delle confraternite, che segnarono la fine di committenze artistiche attive per secoli.

"Le celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo – sottolinea l’assessore alla cultura Alberto Cafaro - ci offrono l'opportunità di discutere una grande personalità politica e, al contempo, la storia culturale e sociale della Toscana, il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Grazie alla Regione, guidata da una persona sensibile come Eugenio Giani, al direttore del Museo di Fucecchio, dott. Andrea Vanni Desideri, e a tutti coloro che, nell'ufficio Cultura, hanno lavorato per l'organizzazione di questa preziosa occasione".

