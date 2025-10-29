Furto da circa 800 euro in centro commerciale a Cascina, arrestati due uomini

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

Due uomini di origine straniera sono stati arrestati dai carabinieri di Cascina nella serata di giovedì 23 ottobre, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, dopo che il personale di sicurezza di un noto centro commerciale della zona aveva fermato i due sospetti trovandoli in possesso di capi di abbigliamento privi dei dispositivi antitaccheggio.

Nel corso della perquisizione dell’autovettura utilizzata dai fermati, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori capi di abbigliamento risultati rubati dallo stesso punto vendita. La refurtiva, per un valore complessivo di 740 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, i due arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, per entrambi è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Chiavari, con la prescrizione di permanere nel proprio domicilio dalle 20 alle 7.

Notizie correlate

Cascina
Cronaca
22 Ottobre 2025

Deve scontare quasi 5 anni, ma lo trovano in auto: arrestato

Il 19 ottobre a Cascina i carabinieri hanno arrestato un 37enne, irregolare in Italia. Durante un posto di controllo, i militari hanno fermato un'auto e hanno scoperto che il passeggero era [...]

Pisa
Cronaca
17 Ottobre 2025

Guardia di finanza, operazione antiriciclaggio: irregolarità in agenzia immobiliare e centro scommesse

Controlli antiriciclaggio delle fiamme gialle pisane. La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un'ispezione in un'agenzia immobiliare, ha riscontrato irregolarità relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela [...]

Cascina
Cronaca
10 Ottobre 2025

Finisce fuori strada con la moto nel Pisano, muore 55enne tedesco

Tragedia questa mattina lungo la statale 206, dove un motociclista di 55 anni, di nazionalità tedesca, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto. L’uomo viaggiava insieme [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina