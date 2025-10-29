Furto da circa 800 euro in centro commerciale a Cascina, arrestati due uomini

Due uomini di origine straniera sono stati arrestati dai carabinieri di Cascina nella serata di giovedì 23 ottobre, con l’accusa di furto aggravato.
L’intervento dei militari è scattato in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, dopo che il personale di sicurezza di un noto centro commerciale della zona aveva fermato i due sospetti trovandoli in possesso di capi di abbigliamento privi dei dispositivi antitaccheggio.
Nel corso della perquisizione dell’autovettura utilizzata dai fermati, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori capi di abbigliamento risultati rubati dallo stesso punto vendita. La refurtiva, per un valore complessivo di 740 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.
Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, i due arrestati sono stati trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, per entrambi è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Chiavari, con la prescrizione di permanere nel proprio domicilio dalle 20 alle 7.
