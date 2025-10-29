Gran finale (e record di presenze) per la Sagra del Porcino e della Chianina

Si avvia verso un trionfale gran finale la 13° Edizione della Sagra del Porcino e della Chianina a Castelfranco di Sotto. L'evento, organizzato dalla Casa del Popolo “Velio Baldasserini” e dalle associazioni locali, ha registrato anche quest'anno nuovi record di affluenza, confermandosi come una delle manifestazioni enogastronomiche più amate e attese dell'autunno toscano. Migliaia di persone sono confluite a Castelfranco di Sotto da ogni parte d'Italia per celebrare e gustare le prelibatezze a base di funghi Porcini e della pregiata carne Chianina, proveniente da filiera corta certificata. Il successo di questa edizione ha superato ogni aspettativa, a dimostrazione della forza di una formula che unisce qualità culinaria eccellente con un profondo spirito sociale, reinvestendo i proventi a sostegno delle associazioni locali e delle famiglie della comunità.

La Sagra chiude i battenti con un lungo e attesissimo weekend finale in occasione di Ognissanti, con orari speciali e un'apertura straordinaria per Halloween, quest'anno particolarmente attesa. L'ultimo weekend prevede un'apertura straordinaria a cena per Venerdì 31 Ottobre (Halloween) dalle ore 19:30. Si prosegue Sabato 1° novembre con l'apertura a cena dalle ore 19:30 e Domenica 2 Novembre con l'apertura a pranzo dalle ore 12:00.

Gli stand gastronomici si trovano presso la tensostruttura invernale del Circolo, con ingresso da via Enrico Fermi, 1. Si ricorda al gentile pubblico che non è possibile prenotare i tavoli, ma il servizio rapido è garantito dalla dedizione dei numerosi volontari.

Il Comitato Organizzatore ringrazia i visitatori per il successo di questa edizione e invita tutti a non perdere l'ultima occasione per degustare i piatti che hanno reso celebre la Sagra.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle varie iniziative, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale della Sagra.

