La guerra a Gaza colpisce anche Empoli: morti nove parenti di una famiglia rifugiata. Presidio e protesta

Mohamed e Wafa sono una coppia di palestinesi che vive, coi cinque figli, a Empoli. Wafa è da anni a Empoli insieme alle figlie, Moahmed è riuscito a raggiungere la famiglia solo pochi mesi fa. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre a Gaza nove persone della famiglia di Wafa sono rimaste uccise da un bombardamento di Israele. Dovrebbero essere giorni di tregua in quella parte di mondo dilaniata ormai da mesi, ma in realtà stanno andando avanti le uccisioni e sia la sorella sia il cognato e i nipoti della donna hanno perso la vita.

La stessa notte, secondo autorità e testate internazionali, l’offensiva israeliana ha provocato oltre 100 morti in varie aree della Striscia di Gaza. Si tratterebbe "della notte più sanguinosa dall’inizio della fragile tregua - che lungi dall’essere pace appare come una beffa - e segnando una grave incrinatura del cessate-il-fuoco", evidenzia in una nota il Comitato Empoli per la Pace esprimendo "profondo dolore e indignazione per l’uccisione".

Per non restare in silenzio di fronte all'ennesima barbarie, che questa volta tocca da vicino anche la comunità empolese, il Comitato ha organizzato un presidio per le 19 di domenica 2 novembre alla Tenda per la Pace di piazza della Vittoria a Empoli. Sarà "un momento di lutto, di solidarietà con le famiglie colpite e di richiesta di responsabilità internazionale per fermare questa escalation - si legge in una nota - La volontà è quella di porre all'attenzione di tutti la situazione in Palestina, anche adesso che si dovrebbe parlare di pace effettiva, ma il condizionale è d'obbligo".

Il Comitato ha anche inviato una nota di protesta ufficiale all’Ambasciata di Israele in Italia. "Consideriamo quanto accaduto non solo una violazione drammatica del diritto internazionale umanitario, ma — alla luce della portata dell’attacco che ha causato oltre 100 vittime e della rottura della fragile tregua — un chiaro segnale che Israele mira alla distruzione sistematica del tessuto umano e territoriale palestinese e non ha alcun interesse alla pace ma solo alla spoliazione territoriale", scrive il Comitato ribadendo le proprie richieste: "Il Governo israeliano deve porre immediatamente fine alle operazioni che colpiscono civili, rispettare il diritto internazionale e assicurare corridoi umanitari reali e sicuri per feriti e civili. Il nostro Governo interrompa qualsiasi invio di armi e qualsiasi collaborazione con lo stato di Israele fino alla reale cessazione delle ostilità. Le responsabilità politiche e morali di queste scelte devono essere messe a fuoco e ne dev’esser reso conto pubblicamente".

Mohamed, Wafa e i loro figli sono beneficiari del progetto SAI Empolese Valdelsa, all'interno del programma sanitario dedicato ai bambini feriti. Mohamed, 41 anni, viene dal nord della Striscia di Gaza, è psicoterapeuta, si occupa di persone con disabilità, la sede della sua associazione è stata rasa al suolo nel 2023, e nuovamente bruciata nei primi mesi del 2025 dopo i tentativi di ripartire. Nelle scorse settimane ha raccontato pubblicamente la sua storia e i suoi progetti di sostegno alla popolazione di Gaza (leggi qui l'intervista realizzata da CoeSo Empoli).

Per Empoli per la Pace Wafa e la sua la famiglia "è ormai parte della nostra comunità: la sentiamo come amica, vicina, concittadina. Ha raccontato con coraggio nelle nostre piazze la tragedia vissuta dalla popolazione civile di Gaza e la speranza di una vita diversa. Oggi piange la perdita di nove persone care, cancellate in una sola notte".

