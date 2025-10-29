L'IA entra nei servizi pubblici: la Regione Toscana lancia 'Chiedilo a Me', il chatbot sviluppato dall'azienda pisana Net7

Da oggi la Regione Toscana mette a disposizione dei cittadini una piattaforma conversazionale basata su intelligenza artificiale generativa, denominata “Chiedilo a Me” e realizzata in collaborazione con l’agenzia digitale Net7 di Pisa.

L’iniziativa nasce nell’ambito del piano regionale di digitalizzazione e permette agli utenti di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte immediate su servizi, bandi, opportunità, eventi e informazioni istituzionali accedendo dal portale web: me.toscana.it

La piattaforma è stata progettata per:

-Semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi regionali;

-Rendere il canale digitale più umano, conversazionale e intuitivo;

-Alleggerire il carico operativo degli uffici di front-office, consentendo alla PA di focalizzarsi su interventi a maggior valore aggiunto.

La nuova piattaforma si inserisce nel percorso di innovazione digitale della Regione Toscana, che negli ultimi anni ha rafforzato gli sportelli digitali, gli uffici di prossimità e la fruizione online dei servizi istituzionali.

Per la realizzazione, Net7 ha implementato tecnologie di RAG (Retrieval Augmented Generation) che permettono di combinare modelli linguistici avanzati con fonti ufficiali della Regione, garantendo risposte affidabili e aggiornate.

“I portali non bastano più: la sfida è parlare la lingua delle persone, non quella della burocrazia”, afferma Valerio Lo Bello, Direttore Creativo di Net7. “Con il nostro chatbot pascal la tecnologia diventa alleata dell’accessibilità e della trasparenza pubblica.”

Dopo il successo del chatbot “Chiedilo a Me” sul portale me.toscana.it e del progetto già sviluppato per la Scuola Normale Superiore con il chatbot per il portale dedicato all’orientamento, Net7 sta portando la stessa metodologia anche ad altre amministrazioni locali, fondazioni e università.

“Ogni ente pubblico gestisce un patrimonio informativo enorme. Pascal aiuta a valorizzarlo, rendendolo comprensibile e immediatamente fruibile dai cittadini”, aggiunge Luca Baroncini, PM & AI specialist di Net7.

Pascal rappresenta un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più inclusiva, efficiente e dialogante.

