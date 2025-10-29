Omicidio Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung

Cronaca Firenze
Barbara Capovani (foto da facebook)

La Corte d’assise d’appello di Firenze ha confermato la condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung, il 34enne che nel 2023 uccise la psichiatra Barbara Capovani, primario dell’ospedale di Pisa. La dottoressa fu aggredita il 21 aprile 2023 davanti al reparto di Psichiatria e morì due giorni dopo per le gravi ferite riportate.

Il procuratore generale Giuseppe Ledda aveva chiesto la conferma della pena, mentre la difesa – rappresentata dagli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri – aveva domandato una nuova perizia psichiatrica o, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche.

In aula, Seung ha dichiarato: «Volevo aggredirla, non ucciderla», ma ha scelto di non assistere alla lettura della sentenza, rientrando in carcere prima della conclusione. In primo grado, la Corte d’assise di Pisa aveva già inflitto l’ergastolo il 16 ottobre 2024.

