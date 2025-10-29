Omicidio Capovani, il Pg di Firenze chiede la conferma dell’ergastolo per Seung

Il procuratore generale Giuseppe Ledda ha chiesto alla Corte d’Assise d’appello di Firenze di confermare la condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung, accusato dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, aggredita il 21 aprile 2023 davanti al reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pisa, dove era primario. La dottoressa morì due giorni dopo, a causa delle gravi ferite riportate.
La difesa, rappresentata dagli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri, ha chiesto la rinnovazione dell’istruttoria per disporre una nuova perizia psichiatrica, oppure, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche per ottenere una riduzione della pena.
In primo grado, la Corte d’assise di Pisa aveva già riconosciuto alcune attenuanti, ritenendole però non sufficienti a incidere sulla gravità del reato e confermando così l’ergastolo.
Presente in aula, Seung ha dichiarato: «Quel giorno volevo aggredirla, non ucciderla». Dopo l’udienza, l’imputato ha chiesto di tornare nel carcere di Spoleto (Perugia).
