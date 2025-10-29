Ottobre Rosa a Fucecchio: grande partecipazione e circa tremila euro raccolti per Astro

Le iniziative legate alla campagna di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del cancro al seno “Ottobre Rosa” hanno raccolto un'alta partecipazione da parte della cittadinanza, sia nel capoluogo che nelle frazioni del comune di Fucecchio. Parlando di dati, sono state coinvolte oltre trecento persone fra il centro, Galleno e San Pierino: questo ha permesso di raccogliere circa tremila euro che le rispettive realtà organizzatrici hanno destinato o destineranno a Astro Onlus, l'associazione da anni accanto alle donne che affrontano il duro percorso del tumore al seno. Facendo un breve riepilogo si parte dalla cena organizzata nel suggestivo chiostro dei frati del convento de La Vergine, a cui si aggiungono le iniziative promosse dall'oratorio All'Ombra del Campanile di Galleno e dalla contrada San Pierino. Senza dimenticare la raccolta promossa all'interno del personale del comando territoriale di Fucecchio della polizia municipale.

“Voglio ringraziare – sottolinea l’assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei – tutte le realtà che si sono spese per promuovere iniziative legate all’Ottobre Rosa: è sempre grazie a un ottimo lavoro di squadra che si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, nel centro come nelle frazioni. Dobbiamo continuare a lavorare in tal senso per aiutare associazioni come Astro onlus che si impegnano per sostenere le attività del Centro Donna del San Giuseppe di Empoli, aiutando le donne che stanno affrontando una fase molto complessa com’è quella della malattia.A Fucecchio tutto ciò è reso possibile grazie a una rete associativa che, in collaborazione con l'amministrazione comunale, recepisce l'importanza di sensibilizzare e questo lo dimostra il fatto che le iniziative in tal senso sono da anni in costante aumento, sempre più ramificate sul territorio e sempre più alta la partecipazione, centrando il primo obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di donne e giovani ragazze. La nostra comunità si dimostra sempre solidale e generosa, comprendendo che la prevenzione è l’arma più potente per sconfiggere questa malattia".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa