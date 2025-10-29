Scontri tra polizia e manifestanti a Pisa, chiuse indagini su nove agenti

Per gli scontri di piazza tra studenti, manifestanti e polizia la procura della Repubblica di Pisa ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a nove poliziotti coinvolti e indagati. Gli scontri avvennero il 23 febbraio 2024 in una manifestazione per le vie di Pisa. Stralciata la posizione di un decimo poliziotto.

I nove sono indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi: gli sfollagente in dotazione con cui contrastarono i manifestanti con cariche di alleggerimento). I nove hanno tempo 20 giorni per chiedere di essere interrogati, accedere agli atti o presentare memorie difensive. Poi, passato questo periodo, la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio.

In procura a Pisa c'è anche un altro fascicolo con 13 manifestanti indagati, tutti maggiorenni. Infine, la procura minorile di Firenze indaga alcuni giovani sotto i 18 anni sempre per gli stessi disordini del 23 febbraio.