Screening oncologici gratuiti: iniziativa di prevenzione alla Casa della Salute di Galleno

Si terrà giovedì 30 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso la Casa della Salute di Galleno (PI), l’appuntamento dedicato alla prevenzione oncologica rivolto a tutta la cittadinanza. Durante l’iniziativa sarà presente un Assistente Sanitario per offrire informazioni e consulenze personalizzate sui tre programmi di screening attivi nella Regione Toscana: Tumore della mammella, Tumore del collo dell’utero e Tumore del colon retto.

L’evento rappresenta un’opportunità concreta per approfondire la conoscenza degli screening oncologici gratuiti, comprendere meglio le modalità di partecipazione, i requisiti e i tempi previsti, e ricevere risposte personalizzate alle proprie domande.

Particolare attenzione sarà rivolta allo screening per il tumore del colon retto: i cittadini in possesso della lettera d’invito potranno ritirare direttamente il kit per la raccolta del campione presso lo stand informativo.

L’evento, nato in risposta a una forte richiesta del Comune di Castelfranco di Sotto, in collaborazione con il Comune di Fucecchio e i Medici di Medicina Generale del territorio, è promosso dalla SOSD Attività di Assistenza Sanitaria di Empoli Prato Pistoia Valdinievole e la SOC Screening, nell’ambito della campagna regionale DiDiSI – Dillo, Diffondi, Screening Informa.

“La questione, per territori come il nostro è semplice, – dice il sindaco di Castelfranco di sotto Fabio Mini - in un tempo in cui la sanità affronta logiche di razionalizzazione e la realtà delle famiglie alle volte diventa complessa per impegni di lavoro e di vita, noi dobbiamo cercare una soluzione al problema: ovvero avvicinare i servizi al cittadino e non pretendere che il cittadino si avvicini ai servizi sanitari come lo screening per il tumore al colon retto. Penso che soprattutto per le persone anziane questi servizi vanno avvicinati. Questo è quello che è stato fatto nel caso specifico dalla Asl Toscana centro alla casa della salute di Galleno, anche grazie all'impegno degli amministratori locali dei comuni”.

“L'avvio di questo servizio alla casa della salute di Galleno – dichiara l'assessore alle politiche sociale di Castelfranco di Sotto, Filomena De Donato - rappresenta un passo avanti nei servizi della Asl toscana centro verso i cittadini di questa frazione e delle frazioni periferiche del nostro comune, come Orentano, Villa Campanile e Galleno. Ora accedere a servizi di screening sarà più facile evitando lungaggini e disagi sia per la consegna delle provette che per il ritiro dei i risultati. Una questione fondamentale che va verso l'idea di garantire un pieno diritto alla salute e alla prevenzione anche per chi abita in zone svantaggiate”.

Gli screening oncologici rappresentano strumenti fondamentali per la diagnosi precoce e per aumentare le possibilità di cura e guarigione, da cui un ragionevole imperativo: “La prevenzione è importante, trova il tempo!”

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa