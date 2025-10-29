Stefano Michelagnoli è il nuovo Presidente della Società di Chirurgia Vascolare SICVE

Il Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche, Stefano Michelagnoli, è il nuovo presidente della Società di Chirurgia Vascolare Nazionale SICVE. Un importante riconoscimento e una conferma del valore del lavoro svolto da Michelagnoli nell’ambito della ricerca clinica e nella riorganizzazione dei servizi sanitari della Asl Toscana centro. La Società che raggruppa chirurghi vascolari in Italia svolge attività di formazione, ricerca e aggiornamento scientifico.

L’elezione che si è tenuta ieri durante il XXIII Congresso Nazionale SICVE, come sottolinea anche Michelagnoli, nasce da un lavoro di gruppo in cui fondamentale rimane l’impegno profuso da tutte le componenti mediche, infermieristiche e tecniche che ruotano attorno al mondo della chirurgia vascolare.

"Questa nomina giunge come un riconoscimento alla crescita e alla importanza della chirurgia vascolare della Usl Toscana Centro – dichiara Michelagnoli - Per questo devo ringraziare la Regione e tutta la direzione della Usl centro che hanno creduto da anni nel progetto, finanziando la dotazione strumentale oggi di altissimo livello di cui disponiamo e consentendo la crescita del personale. Ma devo principalmente ringraziare il personale medico, infermieristico e tecnico che con un quotidiano impegno è riuscito a interpretare e soddisfare i bisogni dei pazienti che sempre più numerosi si sono a noi rivolti.

In particolare – sottolinea - il Dr. Chisci, responsabile chirurgia endovascolare, il dott. Ercolini, direttore chirurgia vascolare Empoli, e il dott. Frosini, direttore chirurgia vascolare Pistoia che affiancandomi nella direzione del gruppo hanno sostenuto il progetto anche nel campo della ricerca clinica - in cui siamo diventati un riferimento internazionale - e del miglioramento dell'organizzazione dei servizi in tutto il territorio della Usl".