Strade San Miniato a Teresa Mattei e Fedra Neri Farolfi, FdI contro l’intitolazione

Nella seduta del consiglio comunale di San Miniato del 22 ottobre è stata approvata a larga maggioranza con una sola astensione una mozione per intitolare due nuove strade del Comune a due toscane illustri conosciute a livello internazionale quali Oriana Fallaci e Margherita Hack.

Tra l’altro era stato svolto un lungo lavoro di raccordo tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesca Bruni, che aveva presentato una mozione per l’intitolazione solo a Fallaci ed i gruppi di maggioranza che hanno inserito Hack.

Ma la sorpresa della Giunta comunale, come consueto, non è tardata ad arrivare e nella seduta del 23 ottobre, anziché procedere nel senso indicato dal Consiglio comunale, ha intitolato due strade a Teresa Mattei e Fedra Neri Farolfi.

Tra l’altro nelle delibere si parla di una informativa di Giunta di aprile 2024 della vecchia consiliatura per intitolare strade o parchi a figure femminili di rilevante importanza per la comunità sanminiatese, ma nel comunicato stampa del Sindaco e dell’assessore Maggiorelli si legge che la scelta è nata dalla volontà espressa dalla precedente composizione della commissione pari opportunità.

Bruni non entra nel merito della scelta dei due nomi, ma sicuramente Fallaci ed Hack sono conosciute a livello mondiale e sono due fiorentine che hanno dato lustro alla Toscana e all’Italia intera.

Per la mozione del Consiglio i due amministratori dicono semplicemente poche parole e che in futuro intitoleranno strade , quando ci saranno di nuovo, a Fallaci ed Hack.

Questa scelta di procedere alla denominazione di due nuove strade il giorno successivo all’approvazione della mozione consiliare e dopo un anno e mezzo dalla proposta della vecchia commissione pari opportunità,secondo la consigliera di FDI, denota ancora una volta la scarsa considerazione del Consiglio comunale da parte del Sindaco Giglioli e della Giunta che procedono per la loro strada, nonostante il Consiglio sia l’organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo e la Giunta sia l’organo esecutivo.

Francesca Bruni Fratelli d’Italia San Miniato