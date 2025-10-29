Tafferugli sugli spalti durante Montespertoli-Viareggio: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione nel finale della partita di Eccellenza Toscana tra Montespertoli e Viareggio, terminata 1-0 per gli ospiti. Nei minuti di recupero, subito dopo il gol decisivo del Viareggio al 47’ della ripresa, sugli spalti si sono verificati tafferugli tra un gruppo di tifosi locali e alcuni sostenitori viareggini.

La situazione, degenerata per alcuni minuti, è stata rapidamente riportata alla calma grazie all’intervento dei carabinieri presenti all’interno dell’impianto sportivo. Le forze dell’ordine hanno accompagnato i tifosi del Viareggio all’esterno dello stadio, ripristinando l’ordine senza ulteriori conseguenze.

