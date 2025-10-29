Tafferugli sugli spalti durante Montespertoli-Viareggio: intervengono i carabinieri

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Momenti di tensione nel finale della partita di Eccellenza Toscana tra Montespertoli e Viareggio, terminata 1-0 per gli ospiti. Nei minuti di recupero, subito dopo il gol decisivo del Viareggio al 47’ della ripresa, sugli spalti si sono verificati tafferugli tra un gruppo di tifosi locali e alcuni sostenitori viareggini.

La situazione, degenerata per alcuni minuti, è stata rapidamente riportata alla calma grazie all’intervento dei carabinieri presenti all’interno dell’impianto sportivo. Le forze dell’ordine hanno accompagnato i tifosi del Viareggio all’esterno dello stadio, ripristinando l’ordine senza ulteriori conseguenze.

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli, ecco di cosa si discuterà

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 30 ottobre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al [...]

Montespertoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Al via la fase due del progetto 'Magneti' a Montespertoli: dalle idee dei giovani alle azioni per la comunità

Dopo aver ascoltato la voce dei giovani del territorio ricevendo quasi 400 risposte con il questionario divulgato nei giorni scorsi, il Comune di Montespertoli dà il via alla fase due [...]

Empoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Prosegue l'impegno della Sds EVV per i senza fissa dimora in inverno

L’inverno si avvicina, e le temperature iniziano a scendere, soprattutto di notte. Inizia pertanto a farsi sentire sempre di più l’esigenza di intervenire per proteggere le persone senza fissa dimora. [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina