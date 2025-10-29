Tenta rapina in un supermercato a Firenze e colpisce vigilantes, arrestata 42enne

È stata bloccata dagli agenti della Polizia di Stato una donna di 42 anni, accusata di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale dopo un episodio avvenuto in un supermercato di via di Novoli, a Firenze.

La Squadra Volante della Questura è intervenuta sul posto dopo una segnalazione pervenuta al numero di emergenza, trovando la donna già fermata dall’addetto alla sicurezza del punto vendita.

Secondo quanto ricostruito, la 42enne era stata notata tramite il sistema di videosorveglianza mentre prelevava diversi articoli dagli scaffali e li riponeva in un carrello. Dopo averlo lasciato nei pressi delle casse automatiche, avrebbe estratto dalla tasca un foglietto simile a uno scontrino, fingendo di aver effettuato il pagamento. Approfittando dell’apertura delle barriere antitaccheggio da parte di un altro cliente, la donna avrebbe poi tentato di uscire senza pagare la merce.

Il vigilante l’ha fermata subito oltre le barriere, chiedendole di mostrare lo scontrino. La donna ha esibito un foglietto, poi accartocciato e nascosto nella borsa, rifiutandosi di consegnarlo. Nel tentativo di allontanarsi, avrebbe spintonato e colpito il vigilante, anche al collo, minacciandolo.

La merce, per un valore complessivo di 1.652,98 euro, è risultata integra e completamente recuperata, per poi essere restituita al supermercato.

La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stata condotta nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è comparsa per il rito direttissimo.

