Vinci omaggia Castelnuovo-Tedesco col festival 'Musica perseguitata'

A 130 anni dalla nascita di Mario Castelnuovo-Tedesco, nelle terre che hanno incorniciato “gli anni più lieti della sua vita”, il Centro di Formazione e Cultura Musicale intende omaggiare il grande compositore, attraverso la realizzazione del festival MUSICA PERSEGUITATA: Castelnuovo-Tedesco e la musica italiana nel nuovo mondo. La stagione è concepita come un percorso che si dispiega attraverso esecuzioni ed improvvisazioni su composizioni di Mario Castelnuovo-Tedesco e che troverà la sua conclusione nella pubblicazione discografica a cura di Ema Vinci. “Il filorosso che lega i programmi”, ci spiega la pianista Elisa Racioppi (Direttrice Artistica del festival) “ è la presenza di brani tra i più significativi della produzione del Maestro e di brani che si caratterizzano per l’appartenenza ad un Novecento “altro” rispetto a quello delle avanguardie, trasformando dunque il festival in una vetrina del repertorio italiano del Novecento. L’omaggio a Castelnuovo-Tedesco, di origine ebrea e costretto ad emigrare negli Stati Uniti nel 1939, risulta essere ancor più rilevante se contestualizzato nell’anno 2025, ricorrenza del 80° dalla Liberazione la quale diviene anche metafora della Liberazione culturale, e quindi anche Liberazione della cultura musicale, finalmente libera di esprimersi dopo anni di oppressione e oscurantismo del regime nazi-fascista”. Protagonisti della stagione concertistica sono giovani artisti under 35, grandi talenti del territorio, ma già con una carriera nazionale e internazionale alle spalle. Il festival, inaugurato a Settembre, ha luogo nella sede del CFCM, in Via Don Ezio Canovai 4, Sovigliana (Vinci-Firenze). Tra i protagonisti gli artisti Elisa Racioppi, Alessandro Lanzoni, il Duo Inglese-Castini e il Duo Filippini-Banchi. Il festival prosegue Lunedì 03 Novembre alle ore 21:00 con il Duo Pierattelli-Ruggiero composto da Michele Pierattelli al violino , e Leonardo Ruggiero al pianoforte che ci proporranno un densissimo programma incentrato su tre sonate per violino e pianoforte di Castelnuovo-Tedesco, Ravel e Respighi. La stagione si concluderà Domenica 09 Novembre alle ore 17 presso la Chiesa di S.Giovanni Battista in S.Ansano in Greti con l’Ensemble d’archi Kammerkonzert diretto dal Maestro Augusto Vismara. Il programma sarà incentrato su J.S. Bach e prevederà l’esecuzione del concerto in Mi maggiore con Augusto Vismara solista, il concerto in re min per due violini e archi con Augusto Vismara e Michele Pierattelli solisti e la trascrizione per archi di M.Castelnuovo-Tedesco della Partita in si min per violino solo di J.S.Bach.

