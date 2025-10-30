1 e 2 novembre, servizio di trasporto per i cimiteri di Montelupo

Front Office Montelupo Fiorentino
In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino organizza, in collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza, un servizio gratuito di trasporto per facilitare gli spostamenti verso i cimiteri comunali.

Il servizio sarà attivo sabato 1 novembre per il cimitero di Montelupo Fiorentino e domenica 2 novembre per il cimitero di Samminiatello. In entrambi i giorni saranno impegnati i due pulmini messi a disposizione dalla Misericordia e dalla Pubblica Assistenza.

A Montelupo Fiorentino la partenza è fissata alle ore 14:00 da via Baccio, all’incrocio con corso Garibaldi, mentre a Samminiatello la partenza avverrà sempre alle ore 14:00 da via della Vecchia Chiesa.

Il servizio è pensato per agevolare i cittadini che desiderano recarsi ai cimiteri, garantendo una maggiore accessibilità.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

