4 novembre, il programma delle celebrazioni a Cerreto Guidi

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

In occasione del 107°anniversario dell’Unità Nazionale e in memoria della Prima Guerra mondiale e della sua conclusione e per ricordare tutte le persone che sacrificarono o subirono sofferenze enormi per un’Italia finalmente libera, il Sindaco, le autorità civili e militari renderanno omaggio Martedì 4 novembre ai caduti nella Giornata delle Forze Armate.

La commemorazione inizierà alle ore 9,00 con una Santa Messa celebrata nel Santuario di Santa Liberata. Successivamente alle ore 10.00 la collocazione delle corone d’alloro, partendo dalla lapide commemorativa collocata sulla facciata del Comune, per proseguire alle ore 10.15 con il Monumento ai caduti, in Piazza Vittorio Emanuele II, a Cerreto Guidi. Subito dopo, alle ore 10,30 le autorità sosteranno davanti alla lapide commemorativa posta sulla facciata della scuola di Lazzeretto, proseguendo alle ore 11,00 verso il cippo commemorativo in Via del Lupo, a Stabbia. Il percorso commemorativo proseguirà alle ore 11,30 presso la lapide posta alla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, a Gavena, per terminare alle ore 11.45 con un momento di riflessione di fronte alla lapide commemorativa collocata presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, a Bassa.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
29 Ottobre 2025

Allerta meteo gialla nell'Empolese Valdelsa, attesi forti temporali

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valida dalle ore serali di oggi, mercoledì 29 [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
29 Ottobre 2025

Accordo del Cuoio, avanti i lavori in Valdinievole: il Tubone verso il collaudo e l’attivazione nel 2026

Sta cambiando radicalmente il sistema di raccolta e trattamento dei reflui civili tra la Valdinievole e il Valdarno. Una trasformazione che non sempre si vede a occhio nudo, ma che [...]

Empoli
Attualità
28 Ottobre 2025

Prosegue l'impegno della Sds EVV per i senza fissa dimora in inverno

L’inverno si avvicina, e le temperature iniziano a scendere, soprattutto di notte. Inizia pertanto a farsi sentire sempre di più l’esigenza di intervenire per proteggere le persone senza fissa dimora. [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina