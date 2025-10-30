4 novembre, il programma delle celebrazioni a Cerreto Guidi

In occasione del 107°anniversario dell’Unità Nazionale e in memoria della Prima Guerra mondiale e della sua conclusione e per ricordare tutte le persone che sacrificarono o subirono sofferenze enormi per un’Italia finalmente libera, il Sindaco, le autorità civili e militari renderanno omaggio Martedì 4 novembre ai caduti nella Giornata delle Forze Armate.

La commemorazione inizierà alle ore 9,00 con una Santa Messa celebrata nel Santuario di Santa Liberata. Successivamente alle ore 10.00 la collocazione delle corone d’alloro, partendo dalla lapide commemorativa collocata sulla facciata del Comune, per proseguire alle ore 10.15 con il Monumento ai caduti, in Piazza Vittorio Emanuele II, a Cerreto Guidi. Subito dopo, alle ore 10,30 le autorità sosteranno davanti alla lapide commemorativa posta sulla facciata della scuola di Lazzeretto, proseguendo alle ore 11,00 verso il cippo commemorativo in Via del Lupo, a Stabbia. Il percorso commemorativo proseguirà alle ore 11,30 presso la lapide posta alla Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, a Gavena, per terminare alle ore 11.45 con un momento di riflessione di fronte alla lapide commemorativa collocata presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, a Bassa.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

