A11, van finisce nella scarpata: traffico bloccato verso Pisa

Traffico bloccato questa mattina sull’A11 in direzione Pisa a causa di un incidente avvenuto intorno alle 7.30 al km 77. Per motivi ancora da chiarire, il conducente di un van a nove posti ha perso il controllo del mezzo in curva, sfondando il guardrail e ribaltandosi nella scarpata a bordo carreggiata.

L’autista è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia. Ripercussioni sul traffico fino alla rimozione del mezzo.