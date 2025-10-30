Approvata la convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli

Lunedì scorso 27 ottobre 2025 si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria per discutere e votare la convenzione relativa alla gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Empoli.

Durante la seduta, i consiglieri dell’opposizione hanno lasciato la sala consiliare prima della votazione. Il punto è stato approvato con 10 voti favorevoli espressi dai gruppi Partito Democratico e Sarà Certaldo.

La convenzione, stipulata tra gli undici Comuni dell’Empolese Valdelsa, ha l’obiettivo di mantenere attiva la sede distaccata dell’Ufficio del Giudice di Pace presso il Comune di Empoli, garantendo così la continuità di un importante servizio di prossimità giudiziaria per i cittadini del territorio.

L’accordo prevede che i Comuni aderenti si facciano carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, compreso il personale amministrativo necessario, assicurando in questo modo la piena operatività dell’ufficio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

