Basket Empoli, Use Computer Gross sfida la capolista Siena

L’appuntamento sul campo della capolista è fissato per sabato sera alle ore 21. L’Use Computer Gross sfida il Costone Siena, compagine che viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica. Una gara attesa con curiosità in casa biancorossa, perché misurarsi con una delle squadre sulla carta più forti e farlo ad appena due punti di ritardo in classifica è senza dubbio un test da non sottovalutare.

“Sabato ci aspetta una partita molto stimolante contro la capolista – attacca coach Luca Valentino - parliamo di una squadra che ha costruito un roster tra i più forti del girone, sicuramente pensato per provare il salto di categoria già dal prossimo anno. Basti pensare agli innesti di giocatori come Ballabio e Masciarelli, che si sono aggiunti a una struttura solida e collaudata, capitanata da Nasello, e composta da elementi di grande esperienza e qualità. Per noi sarà una sfida affascinante e altamente formativa. Sarà l’occasione per confrontarci con una realtà di altissimo livello, per verificare i progressi fatti finora e capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita”.

“L’obiettivo sarà quello di restare dentro la partita per tutti i 40 minuti – prosegue - cercando di giocare con intensità e concentrazione, provando a mettere in difficoltà una squadra costruita per vincere. Allo stesso tempo, arriviamo a Siena consapevoli del buon lavoro svolto finora e della nostra condizione, forti del percorso che ci vede nelle prime posizioni e con una sola sconfitta alle spalle. Andremo quindi con la voglia e la determinazione di provare a strappare due punti pesanti in trasferta, sapendo che servirà una prestazione di grande attenzione e solidità per riuscirci. È una grande opportunità per misurarci e continuare a crescere come gruppo”.

A dirigere la gara saranno Piancatelli di Foligno e Pompei di Perugia. Prevista la diretta youtube su Costone channel.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate