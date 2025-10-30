Basket Empoli, Use Rosa Scotti cerca il rilancio contro Milano

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Francesca Antonini

Inutile girarci troppo intorno: Use Rosa Scotti-Sanga Milano in programma sabato alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Foschini e Rinaldi di Ravenna, diretta youtube sul canale use basket tv) è una partita importante, forse anche qualcosa di più.

Dopo tre sconfitte consecutive, le ragazze di coach Alessio Cioni sono chiamate a battere un colpo, a dare un segnale, a dimostrare non che tutti i problemi sono come d’incanto passati, ma che qualche segnale positivo si vede. E questo indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia una squadra al momento capolista del girone.

“E’ una partita complicata – attacca – Sanga Milano sulla carta è con Galli la squadra più forte e quindi una di quelle che lotterà per i primi posti. Viene da una vittoria importante con Livorno e quindi una di quelle che in questo momento avrei evitato volentieri. Il rovescio della medaglia è che abbiamo pressione zero contro di loro e quindi giocheremo tranquille dando il massimo. Le ragazze in settimana hanno lavorato bene, con la giusta mentalità e sono certo che faranno di tutto per uscire dal momento difficile che stiamo attraversando. Il tutto indipendentemente da quello che sarà il risultato finale”. “Dobbiamo ripartire dai segnali positivi che difensivamente abbiamo avuto a Giussano – prosegue – e da lì costruire anche qualche situazione offensiva giocando con più libertà di testa e spensieratezza”. La direzione è indicata, parola al campo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
28 Ottobre 2025

Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.   UNDER 19 GOLD Prosegue la scia positiva casalinga per i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, [...]

Basket
Basket
27 Ottobre 2025

Use, Paluzzi sul derby: "Che emozione vincere così"

Ad entrare nei meccanismi della squadra ci ha messo poco. Claudio Paluzzi, romano classe 2005 arrivato a Empoli dopo le esperienze a Roseto e nel San Paolo Ostiense, si è [...]

Basket
Basket
27 Ottobre 2025

Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Dobbiamo capire che l'obiettivo è la salvezza"

Per ora è solo un campanello d’allarme, ma non va sottovalutato. In casa Use Rosa Scotti si riflette sulla seconda sconfitta consecutiva rimediata sabato scorso sul campo di Giussano in [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina