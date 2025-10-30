Basket Empoli, Use Rosa Scotti cerca il rilancio contro Milano

Inutile girarci troppo intorno: Use Rosa Scotti-Sanga Milano in programma sabato alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Foschini e Rinaldi di Ravenna, diretta youtube sul canale use basket tv) è una partita importante, forse anche qualcosa di più.

Dopo tre sconfitte consecutive, le ragazze di coach Alessio Cioni sono chiamate a battere un colpo, a dare un segnale, a dimostrare non che tutti i problemi sono come d’incanto passati, ma che qualche segnale positivo si vede. E questo indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia una squadra al momento capolista del girone.

“E’ una partita complicata – attacca – Sanga Milano sulla carta è con Galli la squadra più forte e quindi una di quelle che lotterà per i primi posti. Viene da una vittoria importante con Livorno e quindi una di quelle che in questo momento avrei evitato volentieri. Il rovescio della medaglia è che abbiamo pressione zero contro di loro e quindi giocheremo tranquille dando il massimo. Le ragazze in settimana hanno lavorato bene, con la giusta mentalità e sono certo che faranno di tutto per uscire dal momento difficile che stiamo attraversando. Il tutto indipendentemente da quello che sarà il risultato finale”. “Dobbiamo ripartire dai segnali positivi che difensivamente abbiamo avuto a Giussano – prosegue – e da lì costruire anche qualche situazione offensiva giocando con più libertà di testa e spensieratezza”. La direzione è indicata, parola al campo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate