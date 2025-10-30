Foibe, Castelfranco ricorda il sacrificio di Norma Cossetto

Attualità Castelfranco di Sotto
Questa mattina, sotto una pioggia battente, l'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto ha ricordato con una cerimonia, al monumento ai caduti di piazza Garibaldi, la figura di Norma Cossetto, onorando la commemorazione “Una rosa per Norma”. Hanno partecipato alla cerimonia esponenti dell'Associazione nazionale carabinieri, l'Associazione nazionale bersaglieri, vari esponenti dell'amministrazione comunale, il sindaco Fabio Mini, l'assessore Nicola Sgueo, l'assessore Pino Calò e alcuni consiglieri comunali di maggioranza.

Una cerimonia per ricordare la figura di Norma Cossetto giovane seviziata e poi infoibata nel 1943 dai partigiani comunisti dal maresciallo Tito.

“Oggi – ha detto il sindaco Fabio Mini - rendiamo omaggio alla memoria di Norma Cossetto, giovane seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito, la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 in Istria. La sua colpa fu solo di essere italiana e non avere voluto rinnegare l'amore per la nostra nazione. Per il suo Luminoso esempio di coraggio e di 'amor patrio' fu insignita dal presidente della repubblica Carlo Azelio Ciampi della medaglia d'oro al Merito Civile e, nonostante alcune residuali sacche di giustificazionisti ideologizzati, noi continuiamo a ricordare. E sempre più città e istituzioni lo fanno. Norma oggi è una martire, - conclude Mini - parola che viene dal greco e che significa 'testimone'. Lei ha testimoniato con la sua vita quello che era successo”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

