Certaldo celebra il 107° anniversario dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

In occasione del 107° anniversario dell’Unità Nazionale e per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita o subito enormi sofferenze per un’Italia libera, il Sindaco e le autorità civili e militari della città renderanno omaggio ai caduti nella Giornata delle Forze Armate, martedì 4 novembre 2025.

La Giornata delle Forze Armate è un’occasione per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la patria e per la libertà, per esprimere gratitudine alle Forze Armate, per trasmettere alle nuove generazioni la memoria della nostra storia e per ribadire la fedeltà alla Carta Costituzionale, nel 78° anniversario della sua promulgazione.

Programma delle celebrazioni a Certaldo

Ore 9.00 – Piazza Boccaccio: Santa Messa nella Chiesa di San Tommaso in onore dei Caduti e dei Dispersi di tutte le guerre.

Ore 10.00 – Piazza della Libertà: Deposizione della corona al Sacello dei Caduti e orazioni ufficiali.

Ore 11.00 – Fiano, Piazza Gasparri: Deposizione della corona al Monumento dei Caduti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa