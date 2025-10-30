Danza e creatività nella casa di riposo di San Miniato

Il progetto “Movimento e Danza”, sostenuto dal prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nasce grazie all’impegno dell’associazione di volontariato “Amici del Campana” e viene realizzato dall’Associazione “Spazio Ipotetico” di Montelupo Fiorentino, realtà attiva nella promozione dell’arte come strumento di relazione e inclusione sociale.

Presso la Casa di Riposo “Del Campana Guazzesi” di San Miniato è attualmente in corso la terza fase del laboratorio, che coinvolge un gruppo di ospiti in un percorso di espressione corporea e creatività. “Mi sento più leggera” e “questi movimenti mi ricordano quando falciavo il grano e raccoglievo l’uva” sono solo alcune delle parole pronunciate a fine attività, testimonianza spontanea del valore emotivo e rievocativo del progetto.

L’iniziativa punta a risvegliare il piacere del movimento, la libertà del gesto e il desiderio di esprimersi con armonia e autenticità. Sotto la guida attenta della performer e pedagogista Mara Roberto, le persone anziane vengono accompagnate a scoprire la propria danza personale, scegliendo come muoversi secondo le proprie possibilità e sensibilità. Come spiega la conduttrice, “la danza, in questo contesto, è intesa come ogni forma di movimento, dal più piccolo e impercettibile al più ampio e vigoroso, capace di esprimere un’emozione, un pensiero o un desiderio”.

Questa visione fa dell’arte un terreno di sperimentazione e consapevolezza, favorendo il contatto con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante.

Le animatrici Petra e Laura, responsabili del servizio di Animazione della R.S.A., partecipano attivamente agli incontri, che definiscono “un’esperienza profondamente inclusiva, adatta anche a persone con fragilità cognitive o motorie”. Il laboratorio, infatti, ha permesso di coinvolgere un ampio numero di ospiti, tutti accolti e valorizzati nelle proprie possibilità espressive.

“La forza di queste immagini – racconta Beate Schnock, presidente dell’associazione Amici del Campana – è immediata: volti sereni, sorrisi spontanei e posture che comunicano equilibrio e benessere. Parlano da sole della bellezza e dell’efficacia di questa esperienza.”

Gli Amici del Campana esprimono infine un sentito ringraziamento alla Fondazione CRSM, il cui sostegno ha reso possibile la continuità di un’iniziativa che unisce arte, movimento e solidarietà nel cuore della comunità.