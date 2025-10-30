Due persone si gettano in mare da una nave cargo nel porto di Livorno, un morto

Sono in corso nel porto di Livorno le ricerche di due persone che, secondo le prime informazioni, si sarebbero gettate in mare intorno alle 13.30 dalla nave danese Stena Shipper, un cargo ro-ro proveniente dalla Tunisia e attraccato dalle 7 di questa mattina alla calata Bengasi. Le due persone sarebbero presumibilmente migranti irregolari. I due, secondo quanto si apprende, sarebbero stati scoperti stamani da un controllo della Polmare sul cargo e sarebbero stati poi affidati alla custodia del comandante della nave, che li avrebbe chiusi all'interno di una cabina. I due sarebbero riusciti a sfuggire alla custodia e si sono gettati nelle acque del porto.

Le operazioni coinvolgono motovedette della Capitaneria di porto e mezzi del reparto navale dei vigili del fuoco, mentre a terra stanno operando gli agenti della polizia marittima. L’area interessata è quella compresa tra il bacino di Evoluzione e il canale industriale.

Per consentire le ricerche è stato sospeso il traffico navale: bloccata l’uscita dalla Darsena Toscana della Msc Agadir e dirottata la Eco Napoli, che era in manovra, verso un accosto sotto la Torre del Marzocco. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

AGGIORNAMENTO - E' stato recuperato poco fa nelle acque del porto di Livorno il cadavere di uno dei due migranti tunisini illegali che si sono gettati in mare. A darne notizia il prefetto Giancarlo Dionisi. Proseguono intanto le ricerche dell'altro disperso.

