Empoli e Ancenis-Saint-Géréon suggelleranno il Patto d'Amicizia

Il Comune di Empoli e il Comune di Ancenis-Saint-Géréon di nuovo insieme per suggellare il “Patto di amicizia” con le loro firme. Finalmente il percorso avviato nel 2023 tra le due municipalità, proseguito in questi anni – non per ultima la visita dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli nella città francese dal 6 al 9 marzo 2025 per la sottoscrizione di un ‘Memorandum’ – si concluderà dal 6 al 9 novembre 2025 prossimi con la firma del “Patto di amicizia”.

La visita è stata organizzata grazie al Comitato di accoglienza che include membri dell'amministrazione comunale e le seguenti associazioni: Fil Rouge, Pro Empoli, Pia Corale Santa Cecilia, Use Basket Empoli, Centro Busoni, Il Contrappunto, Pubbliche Assistenze e Misericordia di Empoli.

La delegazione francese sarà guidata dal sindaco di Ancenis Rémy Orhon, Fanny Le Jallé deputata alla Cultura e al Patrimonio Francese e da altri membri della giunta: Florent Caillet, deputato allo Sport, e Myriam Rialet, deputata alla Scuola. L'arrivo in Italia sarà giovedì 6 novembre a Firenze ma il sindaco Orhon arriverà il venerdì 7 novembre.

In questi quattro giorni, gli ospiti francesi potranno scoprire la città di Empoli e non solo, faranno un tour in alcune aziende, degustazione dei prodotti del territorio, visiteranno le biblioteche cittadine ma soprattutto parteciperanno all’inaugurazione della mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960. Per arrivare poi alla firma del ‘Patto di amicizia’.

DICHIARAZIONI - Il sindaco di Empoli ha affermato che il nostro Comune guarda al mondo e trova una nuova città amica dopo una serie di scambi legati anche agli studenti delle nostre scuole superiori. Accoglieremo i nostri omologhi francesi mostrando le eccellenze legate alla cultura, alla tradizione vetraria e allo sport. Il loro arrivo coincide con l'inaugurazione della grande mostra Provincia Novecento che riaprirà le porte dell'Antico Ospedale di via Paladini. Colleghiamo quindi le radici più profonde della nostra comunità con lo sguardo verso l'Europa, nel segno della pace tra i popoli e della solidarietà.

L'assessore alla Cultura e ai Gemellaggi commenta che con la città di Ancenis è nato tutto in modo molto spontaneo, grazie agli scambi tra gli studenti delle classi dei nostri licei. Il lavoro dell'associazione empolese Fil Rouge ha esteso il rapporto tra le scuole a molte altre realtà cittadine del mondo della cultura, del sociale e dello sport. Finalmente i Sindaci possono ratificare un patto di amicizia anche qui a Empoli. È l'inizio di un percorso che speriamo possa portare a scambi sempre più fitti tra cittadini e cittadine. L'Europa si fa insieme.

IL PROGRAMMA A EMPOLI - Venerdì 6 novembre, alle 9, visita aziendale alla cristalleria Nuova CEV: la delegazione sarà accompagnata dal vice sindaco, dall'assessore alla Cultura e dall'assessore al Commercio del Comune di Empoli. Alle 11.30 visita e degustazione al frantoio Ancillotti a Cerreto Guidi e pranzo di benvenuto.

Nel pomeriggio, alle 16, visita nelle biblioteche cittadine (la 'Renato Fucini' e Palazzo Leggenda), alle 17 inaugurazione della mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960” nell’Antico Ospedale San Giuseppe. Un evento davvero speciale e irripetibile. Un’esposizione promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, a cura di Belinda Bitossi, Marco Campigli, Cristina Gelli e David Parri.

Oltre 150 opere, molte delle quali mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private, ripercorrono trentacinque anni di vicende artistiche e umane che, partite da una “stanzina” in via Tripoli, seppero proiettare Empoli nel panorama culturale nazionale come provincia del Novecento. Alle 20 apericena in musica al Cenacolo degli Agostiniani a cura della Pia Corale Santa Cecilia.

E arriviamo al giorno della firma che suggellerà il “Patto di amicizia”: sabato 8 novembre, alle 10, la firma alla presenza delle autorità al Cenacolo degli Agostiniani. La cittadinanza è invitata a partecipare. Sarà l'occasione per aprire al pubblico la mostra fotografica con i migliori scatti paesaggistici e urbani delle due municipalità nel 'corridoio' del vicolo Santo Stefano.

Per concludere il terzo giorno ricco di eventi, un po’ di sport empolese. Le delegazioni saranno invitate ad assistere a due match, nel pomeriggio Empoli-Catanzaro di Serie B di calcio e Use Computer Gross-Spezia Basket Club in serale.

Domenica 9 novembre nel primo pomeriggio la delegazione farà ritorno ad Ancenis-Saint-Géréon.

I PRIMI PASSI - Nel luglio 2023 si è svolto tra i due Comuni (a Empoli) un incontro conoscitivo grazie a uno scambio culturale fra gli studenti del liceo Virgilio di Empoli e i ‘colleghi’ della città francese. Quell'occasione ha di fatto avviato il dialogo fra Empoli e Ancenis-Saint-Géréon che è proseguito poi con nuovi scambi culturali che hanno coinvolto il liceo Pontormo e le altre scuole del territorio. Nel marzo scorso, l’assessore alla Cultura con delega ai gemellaggi del Comune di Empoli ha raggiunto la città francese per porre una firma importante e attivare un “Memorandum tra il Comune di Empoli e il Comune di Ancenis-Saint-Géréon”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

