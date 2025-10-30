Novità per i trasporti: Flixbus collega Empoli con la Valle d'Aosta

FlixBus inaugura collegamenti diretti in autobus tra Firenze ed Empoli e il Monte Bianco. Le nuove tratte, già acquistabili su sito e app, saranno operative da sabato 13 dicembre e collegheranno le due città con Courmayeur e Chamonix senza alcun cambio. Inoltre, sempre dal 13 dicembre FlixBus potenzierà il servizio operativo tra Firenze e Aosta quadruplicando la frequenza sulle tratte che collegano i due capoluoghi di regione.

Sulle relazioni in partenza da Firenze – Firenze-Courmayeur, Firenze-Chamonix e Firenze-Aosta – opereranno più corse al giorno, alcune delle quali di notte. Ciò permetterà ai passeggeri di imbarcarsi la sera e arrivare comodamente a destinazione la mattina seguente sia all’andata che al ritorno, guadagnando tempo prezioso da dedicare alla vacanza. Gli autobus FlixBus partono dal terminal di Villa Costanza, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, da Piazzale Montelungo o dalla fermata T2 Guidoni.

Per la stagione sciistica, Empoli viene collegata per la prima volta ad Aosta, Courmayeur e Chamonix, che saranno raggiungibili sette giorni su sette con partenza alle 10:40 dalla Stazione FS. A partire da dicembre, da Empoli si potrà arrivare ogni giorno anche a Firenze, Pisa, Bologna, Parma, Milano, Novara, Santhià e Ginevra, con la possibilità di raggiungere direttamente l’estero dalla Valdelsa.

