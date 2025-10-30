Galleria "Monti Pisani", lavori e senso unico alternato

A partire da lunedì prossimo, 3 novembre, saranno eseguiti i lavori di manutenzione degli impianti all’interno della galleria “Monti Pisani”, sulla strada statale 12radd “dell’Abetone e del Brennero”, tra Pisa e Lucca.

Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 16:30.

Il completamento è previsto entro venerdì 7 novembre.

