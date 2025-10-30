Galleria "Monti Pisani", lavori e senso unico alternato

(foto gonews.it)

A partire da lunedì prossimo, 3 novembre, saranno eseguiti i lavori di manutenzione degli impianti all’interno della galleria “Monti Pisani”, sulla strada statale 12radd “dell’Abetone e del Brennero”, tra Pisa e Lucca.

Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a senso unico alternato con semaforo nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 16:30.

Il completamento è previsto entro venerdì 7 novembre.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa

