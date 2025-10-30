Il Comune di Montespertoli celebra il 4 novembre, le iniziative

Il Comune di Montespertoli, insieme alle Associazioni Combattentistiche, celebra come ogni anno il 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, per ricordare il sacrificio dei Caduti di tutte le guerre e riaffermare i valori di pace e libertà alla base della nostra Repubblica.

«In questo momento di commemorazione, ricordiamo con rispetto il sacrificio dei nostri Caduti e rinnoviamo l’impegno a far vivere nella nostra comunità i valori di libertà, pace e partecipazione civile.» - dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini - «I monumenti e i cippi del nostro territorio sono testimoni silenziosi di un passato che non possiamo dimenticare: li custodiamo con affetto e li facciamo rivivere attraverso la memoria comune».



Le celebrazioni si articoleranno in due momenti distinti, che coinvolgeranno la comunità e le istituzioni locali in un percorso di memoria e partecipazione.

Martedì 4 novembre 2025 alle ore 10:00 è previsto il ritrovo davanti alla Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Fucini”, con la formazione del corteo che, insieme agli alunni, si muoverà verso il Monumento ai Caduti in Piazza del Popolo. Alle ore 10:15 avrà luogo la deposizione della corona d’alloro presso tale monumento. Il Monumento ai Caduti sito in Piazza del Popolo a Montespertoli, eretto dopo la seconda guerra mondiale, raccoglie i nomi dei militari, dei civili e dei partigiani caduti o dispersi nella zona durante i conflitti. L’opera è segnalata come bene culturale nel catalogo nazionale.

Domenica 9 novembre 2025 alle ore 10:00, è prevista la deposizione della corona d’alloro presso il cippo di Lucignano. Il Monumento ai Caduti di Lucignano si trova accanto alla Chiesa di Santo Stefano, di fronte all’antico castello, e riporta incisi i nomi dei caduti, dei dispersi e di coloro che persero la vita in conseguenza della guerra. Alle ore 10:30 si terrà la cerimonia presso il Monumento ai Caduti al cimitero del capoluogo, con gli interventi delle Autorità civili e militari. Alle ore 11:00 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per rendere omaggio a chi ha donato la propria vita per la patria e per rinnovare insieme i valori di unità, democrazia e solidarietà che ci uniscono come comunità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa