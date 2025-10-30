Incendio a Sovigliana in un garage con auto all'interno. Nessuna persona coinvolta

Incendio questo pomeriggio intorno alle 15.45 lungo Viale Togliatti a Sovigliana, nel Comune di Vinci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate in un garage che conteneva un'auto all'interno, da quanto si apprende a diesel. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre i danni sono rimasti limitati al garage e alla macchina.

"Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l'incendio è stato spento" scrive sulla propria pagina facebook il sindaco Daniele Vanni. "La viabilità è in parte bloccata per permettere le operazioni di bonifica dell'area". Al momento risulta infatti chiusa la corsia che da Empoli porta a Vinci, all'altezza del circolo di Sovigliana.

Poco dopo le 17 le corsie del Viale sono state entrambe riaperte.

Notizie correlate