Incendio a Sovigliana in un garage con auto all'interno. Nessuna persona coinvolta

Cronaca Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da facebook, Daniele Vanni sindaco di Vinci)

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto

Incendio questo pomeriggio intorno alle 15.45 lungo Viale Togliatti a Sovigliana, nel Comune di Vinci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate in un garage che conteneva un'auto all'interno, da quanto si apprende a diesel. Nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre i danni sono rimasti limitati al garage e alla macchina.

"Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l'incendio è stato spento" scrive sulla propria pagina facebook il sindaco Daniele Vanni. "La viabilità è in parte bloccata per permettere le operazioni di bonifica dell'area". Al momento risulta infatti chiusa la corsia che da Empoli porta a Vinci, all'altezza del circolo di Sovigliana.

Poco dopo le 17 le corsie del Viale sono state entrambe riaperte.

 

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Cronaca
22 Ottobre 2025
Maltempo in Toscana

Prorogata allerta meteo, ancora piogge e vento forte in arrivo sull’Empolese Valdelsa

Prosegue l’ondata di maltempo che da mercoledì sta interessando la Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che conferma e in parte estende le [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
20 Ottobre 2025

Allerta meteo per temporali nell'Empolese

La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valida per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa dalla [...]

Vinci
Cronaca
19 Ottobre 2025

Incidente a Vitolini, due minorenni in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Vitolini, in via Amerini, a Vinci. Da quanto appreso due auto si sono scontrate per motivi ancora da chiarire. Due persone, entrambe minorenni, [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina