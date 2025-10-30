Incidente tra due auto a Staffoli, intervengono sanitari e vigili del fuoco

Un incidente tra due auto è avvenuto alle 13 circa di oggi, giovedì 30 ottobre, mentre la pioggia imperversava sul Comprensorio del Cuoio. Le due vetture si sono scontrate a Staffoli, nella parte di frazione che ricade sotto Castelfranco di Sotto, al confine con Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte. Un 54enne è finito all'ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo scontro è avvenuto tra via di Montefalcone e via delle Macchie. Ci sono feriti lievi, tra cui un 52enne in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre una persona dall'abitacolo, e i sanitari, ovvero l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno.

Presenti anche le forze dell'ordine, la viabilità è stata modificata dall'incidente e si prosegue con un senso unico alternato.

