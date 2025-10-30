Il nuovo allenatore della Juventus arriva dall'Empolese Valdelsa: è Luciano Spalletti

Luciano Spalletti si siede sulla panchina della squadra più titolata d'Italia. Il tecnico nato a Certaldo e legatissimo all'Empolese Valdelsa è il nuovo allenatore della Juventus, lo si legge in un comunicato della società bianconera.

Dopo l'esonero di Igor Tudor la Juventus ha deciso di puntare su Spalletti, reduce dalla non fortunatissima esperienza con la Nazionale Italiana. In precedenza il toscano aveva vinto lo Scudetto con il Napoli, il terzo per gli azzurri e il primo in carriera per il mister (all'estero ha vinto campionati con lo Zenit).

Spalletti è nato a Certaldo nel 1959, ha vissuto a Vinci e Montespertoli, ha giocato e allenato a Empoli, ha una tenuta tra Montaione e Gambassi Terme, è stato calciatore del Castelfiorentino: difficilmente nel calcio ci sono persone che più di lui incarnano l'Empolese Valdelsa.

Nelle ore scorse ha reso omaggio a Silvano Bini presenziando ai funerali a Ponzano, poi è partito alla volta di Torino per firmare con la Juventus. Si apre per lui una nuova intrigante parentesi, considerando anche che la Juve è una delle squadre più tifate nell'Empolese Valdelsa.

La Juventus ha dato oggi, giovedì 30 ottobre, la notizia ufficiale con il benvenuto a Spalletti: il tecnico toscano, spiega la società, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.

"Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano" ricorda la Juventus. "La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno. Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!".

