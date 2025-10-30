Lavoratore in nero scoperto in un esercizio commerciale a Collesalvetti: attività sospesa

Cronaca Collesalvetti
I carabinieri della stazione di Stagno, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno, hanno sospeso l'attività di un esercizio commerciale autorizzato alla somministrazione di alimenti a Collesalvetti dopo aver riscontrato irregolarità lavorative e in materia di sicurezza.

Durante il controllo, un dipendente su tre – pari al 33% del personale presente – è risultato privo di regolare contratto, dunque impiegato in nero. Sono inoltre emerse violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e l’assenza di formazione obbligatoria per i lavoratori.

Oltre alla sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione delle irregolarità, i carabinieri hanno elevato sanzioni per quasi 9.000 euro e informato le autorità competenti. I controlli, spiegano i militari, rientrano in un più ampio piano di verifiche che coinvolge vari settori produttivi del territorio.

