Lega San Miniato attacca l'amministrazione e parla di "profondo letargo"

Uno dei settori di maggiore rilievo amministrativo e finanziario per un comune è quello relativo all’urbanistica. Intorno a questo settore gravitano importanti attività economiche, opportunità per nuove abitazioni e nuove strutture industriali e commerciali oltrechè importanti introiti finanziari per le casse comunali. Questo comparto a San Miniato da tempo sembra essere caduto in un profondo letargo. Del famoso piano strutturale condiviso con il Comune di Fucecchio se ne sono perse le tracce. Iniziato nel 2019, dopo la incredibile proroga di 60 giorni del luglio 2024, ad oggi non se ne vede ancora la fine, con la conseguenza che le attività che operano nel settore della edilizia sono fortemente penalizzate. L’importante area di San Donato alla quale tanta attenzione e tanta rapidità deliberativa era stata riservata in passato della Amministrazione comunale nella previsioni di impegnativi progetti edificatori di natura commerciale e artigianale è piombata anch’essa nel limbo delle cose da fare, in letargo appunto. I residenti che da sempre temono un ulteriore declassamento ambientale della frazione conseguente ad una eccessiva cementificazione vorrebbero conoscere maggiori informazioni sul destino della frazione nella quale risiedono, ma ad oggi tutto è sospeso.

Non di meglio si trova a proposito della attivazione di soluzioni volte a sbloccare lo storico problema delle concerie dismesse di Ponte a Egola la cui persistenza sta gravemente danneggiando il valore del patrimonio immobiliare della frazione. Una questione sempre in auge durante ogni campagna elettorale ma che regolarmente in letargo dal giorno successivo alle elezioni.

Stasi profonda si registra anche nel funzionamento degli uffici comunali delegati alle pratiche urbanistiche con ripercussioni negastive sulla vita diei cittadini.

Un letargo amministrativo che si protrae da anni che è speculare al comportamento dei molti che potrebbero e dovrebbero fare sentire la propria voce per porre fine a questa imbarazzante situazione ma che da tempo si sono rifugiati nel mutismo e nella rassegnazione .

Lega San Miniato