Maltempo, circolazione sospesa tra Poggio a Caiano e Prato

Anche le zone pratesi sono state colpite dalle forti piogge, che oggi si sono abbattute in varie zone della Toscana.

La Provincia di Prato ha comunicato che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo la SP 8 – tratto di via Roma/via Pratese (Ponte al Molino), al confine tra Poggio a Caiano e Prato.

Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 7 di domani, venerdì 31 ottobre, salvo ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi della situazione.

La chiusura non riguarda i veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, soccorso e le ambulanze, che potranno transitare regolarmente. I tecnici della Provincia sono attualmente sul posto per monitorare la situazione e predisporre gli interventi necessari al ripristino della sicurezza stradale.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio Stampa

