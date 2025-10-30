Maltempo, circolazione sospesa tra Poggio a Caiano e Prato

Attualità Poggio a Caiano
Ponte al Molino

Anche le zone pratesi sono state colpite dalle forti piogge, che oggi si sono abbattute in varie zone della Toscana.

La Provincia di Prato ha comunicato che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione lungo la SP 8 – tratto di via Roma/via Pratese (Ponte al Molino), al confine tra Poggio a Caiano e Prato.

Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 7 di domani, venerdì 31 ottobre, salvo ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi della situazione.

La chiusura non riguarda i veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, soccorso e le ambulanze, che potranno transitare regolarmente. I tecnici della Provincia sono attualmente sul posto per monitorare la situazione e predisporre gli interventi necessari al ripristino della sicurezza stradale.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio Stampa

