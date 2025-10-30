Forte maltempo in Toscana: colpite Pisa, Livorno e la Lunigiana

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio. A Livorno si parla di allagamenti diffusi. Fortemente colpita la Lunigiana.

Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro, provocando lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente.

Risulta un fiume al secondo livello di guardia, ovvero il Taverone a Licciana Nardi. Il Magra e il Bagnone sono al primo livello, il Reno a Pracchia sopra il primo livello.

Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti nelle ultime 12 ore a Filattiera (MS), 154 mm a Mulazzo (MS), 100 mm ad Abetone (PT). Nelle prossime ore piogge ancora diffuse sul nord ovest in estensione al resto della regione.

Nelle prossime ore il sistema temporalesco più attivo tenderà a muoversi ulteriormente verso sud-est, insistendo ancora sulle province di Prato e Pistoia e andando ad interessare anche le province di Firenze, Livorno e Pisa. Sulla provincia di Lucca le precipitazioni sono attese più sparse ma ancora localmente intense.

"Prestiamo attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è pronto a intervenire in caso di necessità" scrive Eugenio Giani sui canali social.

