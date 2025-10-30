Forte maltempo in Toscana: colpite Pisa, Livorno e la Lunigiana

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio. A Livorno si parla di allagamenti diffusi. Fortemente colpita la Lunigiana.

Allagamenti si sono verificati in mattinata a Pisa a causa di un forte temporale che ha investito il centro, provocando lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente.

Risulta un fiume al secondo livello di guardia, ovvero il Taverone a Licciana Nardi. Il Magra e il Bagnone sono al primo livello, il Reno a Pracchia sopra il primo livello.

Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti nelle ultime 12 ore a Filattiera (MS), 154 mm a Mulazzo (MS), 100 mm ad Abetone (PT). Nelle prossime ore piogge ancora diffuse sul nord ovest in estensione al resto della regione.

Nelle prossime ore il sistema temporalesco più attivo tenderà a muoversi ulteriormente verso sud-est, insistendo ancora sulle province di Prato e Pistoia e andando ad interessare anche le province di Firenze, Livorno e Pisa. Sulla provincia di Lucca le precipitazioni sono attese più sparse ma ancora localmente intense.

"Prestiamo attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è pronto a intervenire in caso di necessità" scrive Eugenio Giani sui canali social.

 

Notizie correlate

Empoli
Attualità
30 Ottobre 2025

Novità per i trasporti: Flixbus collega Empoli con la Valle d'Aosta

FlixBus inaugura collegamenti diretti in autobus tra Firenze ed Empoli e il Monte Bianco. Le nuove tratte, già acquistabili su sito e app, saranno operative da sabato 13 dicembre e [...]

Firenze
Attualità
29 Ottobre 2025

Nel 2026 arriva il secondo aereo Volotea basato all'aeroporto di Firenze

Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, consolida il legame con la base di Firenze e si prepara a scendere in pista, nella seconda metà del 2026, [...]

Empoli
Attualità
29 Ottobre 2025

Oltre 40 falsi nutrizionisti scoperti in tutta Italia, pseudo-università con sede a Empoli e Montespertoli

La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto 41 persone che esercitavano abusivamente la professione di nutrizionista senza i requisiti previsti dalla legge. L’operazione, denominata “Vera Salus”, è stata coordinata [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina