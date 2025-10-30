Forte maltempo in Toscana: allagamenti a Pisa e Livorno

Un intenso sistema temporalesco è attivo in queste ore sulle province di Livorno e Pisa, in estensione al resto del territorio, con allagamenti diffusi in entrambi i territori. Colpita anche la Lunigiana: come ha informato nelle prime ore della mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite social, oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti nelle ultime 12 ore a Filattiera (MS), 154 mm a Mulazzo (MS), 100 mm ad Abetone (PT). Nelle prossime ore piogge ancora diffuse sul nord ovest in estensione al resto della regione. Sui fiumi il Taverone a Licciana Nardi, l'Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne e il Brana a Pistoia sono al secondo livello di guardia. Il Magra e il Bagnone sono al primo livello, il Reno a Pracchia sopra il primo livello, come Stella a Quarrata. "Prestiamo attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è pronto a intervenire in caso di necessità" scrive Giani.

Nel primo pomeriggio le precipitazioni diffuse interessano le zone settentrionali della provincia di Pisa, le province di Pistoia e Prato dove sono in corso interventi del sistema regionale di Protezione Civile. Oggi, giovedì 30 ottobre, è in corso in Toscana l'allerta gialla emessa dalla giornata di ieri dalla Sala della protezione civile regionale. Il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti rimarrà in corso su tutta la regione fino a stasera alle 22 mentre sarà fino alle 13 di domani, per rischio idraulico del reticolo principale, sulle aree del Bisenzio e bacino del Serchio.

Allagamenti a Pisa e Livorno

Investita da un forte temporale Pisa: registrati lievi disagi a cittadini, turisti e attività commerciali nella zona vicina al complesso monumentale di piazza dei Miracoli e alla Torre pendente. Le foto che circolano sui social mostrano strade allagate in città. Disagi anche in più poli dell'Università di Pisa: in diversi gruppi social postati video con infiltrazioni d'acqua dai soffitti e pavimenti allagati, in particolare al Polo Fibonacci e Polo Piagge. Nel resto della provincia segnalati allagamenti anche a Cascina e San Giuliano Terme.

Oltre cento le richieste pervenute alla sala operativa del 115, alcune già risolte e altre in corso: i vigili del fuoco sono impegnati in più comuni da Pisa, Vicopisano, Buti, Cascina, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto. Le tipologie di interventi vanno da rami pericolanti, alberi su strada e danni d'acqua.

Stessa situazione a Livorno. A fare il punto sui social è il sindaco Luca Salvetti: "Il sistema di rilevamento del Centro funzionale regionale spiega chiaramente l’eccezionalità della pioggia caduta nella tarda mattinata del 30 ottobre. In particolare, la stazione del Corbolone, alle porte della città di Livorno, ha registrato 93,4 millimetri caduti in un ora, dalle 11.45 alle 12.45. Un quantitativo che ha causato allagamenti diffusi in città e rallentamenti alla viabilità. Un quantitativo che però non ha messo in crisi il sistema di mitigazione dei rischi rappresentato dai lavori sul rio Ardenza e Rio maggiore. Le persone sono tutte al sicuro e anche l'uscita degli alunni dalle scuole cittadine è stata gestita con grande attenzione da Protezione civile, polizia locale, associazioni del volontariato e dirigenti scolastici. L'allerta diramata dalla Regione Toscana era gialla dalle 22 di ieri sera ma in maniera localizzata gli effetti sono stati indubbiamente più marcati rispetto alle previsioni. Il comune di Livorno ha immediatamente aperto il Coc e sta monitorando, oltre a gestire le criticità più rilevanti".

Sulla viabilità: Chiuso il tunnel direzione sud verso nord della Galleria di Montenero. Uscita Montenero della Variante aperta. Sottopasso Apparizione chiuso in direzione sud. Passaggio rallentato ai Tre Ponti. "Per Andare verso sud si può prendere la Variante fino all'uscita Maroccone ma ovviamente la Variante è congestionata.

Importanti allagamenti in via di Popogna. Riaperto sottopasso di via Firenze e quello di via Cimarosa".

