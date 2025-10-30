“MedioEVOfuturo": olio, tecnologia e turismo a Certaldo

Il 22 e 23 novembre, Certaldo diventerà palcoscenico di un evento esclusivo e inedito denominato "medioEVOfuturo" ideato e organizzato dall’Associazione Terra di Valdelsa.

Un evento speciale che esplora la profonda connessione tra la tradizione della produzione olearia, pilastro dell'economia e della cultura del territorio, le avanguardie tecnologiche rappresentate dalle innovative vetture Tesla e uno specifico forum dedicato all'innovazione nell' ambito dell'ospitalità, dove esperti e luminari del settore illustreranno strategie per ottimizzare l'accoglienza sul territorio.

Da un lato, verrà celebrata l'antica storia dell'olio, dall'altro, si getterà uno sguardo al futuro attraverso le nuove tecnologie Tesla, simbolo di mobilità sostenibile, che animeranno il borgo con uno esclusivo spettacolo musicale e luminoso prodotto proprio dalle autovetture posizionate nel cuore medievale di Certaldo.

A corollario di queste due particolari circostanze, è in programma anche “ENJOY”, quale primo Forum dell'Ospitalità in Valdelsa, dove all'interno della suggestiva e più antica chiesa di Certaldo dei SS. Tommaso e Prospero, si potranno seguire gli interventi di specialisti di settore che formeranno e informeranno i partecipanti relativamente alle nuove tecniche e tendenze nel mondo dell'accoglienza.

