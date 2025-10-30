Navetta gratuita per il cimitero di Fucecchio sabato 1 novembre

Sabato 1 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti, l'amministrazione comunale organizza un servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il cimitero di Fucecchio (via Pistoiese). Questi gli orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Ecco il percorso dell'andata: Piazza XX Settembre, Viale Carducci, Piazza della Ferruzza, P.zza S.Lavagnini (ospedale), Via Sbrilli, Piazza La Vergine, Via Sottovalle, Cimitero via Pistoiese, Botteghe. Infine quello del ritorno: Botteghe, Cimitero via Pistoiese, Via Napoleone, Piazza della Ferruzza, Via Petrarca, Via Buonarroti, Piazza XX Settembre.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
<< Indietro