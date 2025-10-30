Ognissanti, l’appuntamento con “Il Mercatale in Empoli” è posticipato

L’appuntamento con “Il Mercatale in Empoli” è per sabato 8 novembre 2025, sempre in via Bisarnella, dalle 8 alle 13. In occasione della festività di Ognissanti il mercato agroalimentare empolese non si terrà il primo novembre.
Sabato 8 novembre sarà anche l’occasione per scoprire e conoscere meglio questa realtà ormai da tanti anni sul territorio, nell’ambito dell’iniziativa “Cammina in città” come tappa intermedia con degustazione dei prodotti locali delle aziende agricole.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
