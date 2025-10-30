Più Certaldo contro Romano: "Cambi registro"

"Ma chi è Giuseppe Romano?" chiede in una nota la Lista Civica Piu Certaldo.

"Appare evidente dal risultato elettorale delle Amministrative prima e delle Regionali poi, che i candidati di centro destra delle nostre circoscrizioni non convincono! Eppure alla estrema ricerca di visibilità, continuano a comparire sui social e timidamente su qualche giornale web. La lista Civica ormai è avvezza a ricevere attacchi sia da Destra che da Sinistra, sia mai che qualcuno rompa gli schemi tradizionali e disturbi la “Lobby dei Partiti” in Val D’Elsa.

Spesso soprassediamo a queste tardive e tristi richieste di attenzione, ma questa volta, poiché chi scrive si presenta come un politico navigato, è doveroso sottolineare la completa falsità di ciò che asserisce! Le forze politiche che hanno scelto di non partecipare ai lavori dello scorso Consiglio lo hanno fatto in maniera ponderata, tanto per significare il dissenso verso la “disorganizzazione” dei lavori, quanto per estraniarsi da una convocazione NON CORRETTA e che rischia quindi di rendere nulle le delibere assunte in quel consesso.

Consigliamo a Romano di cambiare registro e mostrare più attenzione alle criticità certaldesi: I cantieri infiniti, le cause in cui viene trascinata l’Amministrazione, la crisi del commercio, solo per citarne alcuni. Diversamente, se Certaldo non rientra più nei suoi orizzonti politici come lui non rientra, evidentemente, nelle scelte dell’elettorato, farebbe bene a dedicarsi ad altro..."

Lista Civica Più Certaldo