Ripartono le attività del Centro SocializzAzione Arci (con novità)

Ripartono le attività del Centro SocializzAzione Arci, con una importantissima novità. Quest’anno, infatti, le attività non si terranno solo all’interno del Circolo Arci di Ponte a Elsa. Ma anche al Circolo Arci di Cortenuova, per una sperimentazione assoluta che permetterà di accedere ai servizi del centro bambine e bambini della zona Est di Empoli.

Le attività portate avanti all’interno del Centro Socializzazione Arci sono ormai un punto di riferimento strutturato per decine di famiglie di Ponte a Elsa e non solo. E da oggi lo potranno essere per tante altre. Il servizio è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni. Il progetto, frutto di un percorso di coprogettazione con il Comune di Empoli e la Cooperativa Cora, prevede due distinte attività: supporto scolastico ai ragazzi e alle ragazze e attività laboratoriali che affrontano temi del passato e del presente del territorio con un taglio sui valori della nostra associazione: antifascismo, antimafia sociale, pace, ambiente, memoria, diritti sociali.

I Centri Socializzazione Arci saranno aperti il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 al Circolo Arci Ponte a Elsa. Mentre il martedì dalle 16 alle 19 al Circolo Arci Cortenuova.

Il Centro SocializzAzione, oltre a fornire strumenti di crescita e a promuovere la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa, offre un sostegno concreto e disinteressato alle famiglie. A trarne giovamento non sono quindi soltanto i giovani e le giovani utenti, per cui il Centro esiste e svolge le sue normali attività, ma anche le famiglie. Un valore aggiunto importante, che in qualche modo sta nel Dna Arci e nel suo essere intergenerazionale e inclusivo.

