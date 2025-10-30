Buongiorno domani sarà il giorno di Halloween ed io ho trovato una ricetta da realizzare in questo giorno anche con i vostri bambini o nipotini: Rotolo di Halloween zucca e cioccolato. Ho trovato la ricetta sul sito di #fattoincasadabenedetta questo è il link dove potete guardare anche il video per farlo:

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/rotolo-di-halloween-zucca-e-cioccolato/

Sarà divertente coinvolgere i bambini in questo ricetta soprattutto per realizzare le bandierine di Halloween basta della carta da disegno, degli stecchini da denti e un po' di colla, forbici e tanti colori, i bambini potranno disegnare dei fantasmini, delle zucche, dei piccoli mostri, ragni insomma quello che la loro fantasia suggerisce. Se andate alla ricetta di Benedetta troverete anche un link dove ci sono le decorazioni delle bandierine e in questo caso dovete solo stamparle e poi tagliarle oppure prendere ispirazione.

Rotolo di Halloween zucca e cioccolato

Ingredienti Dosi per 10 persone

per la pasta biscotto

300 g zucca pulita

5 uova

70 g zucchero

70 g olio di semi

70 g farina

1 fialetta aroma mandorla Aroma Mandorla Paneangeli

per la farcitura

250 g latte a temperatura ambiente

1 busta preparato per crema al cioccolato Crema al gusto Cioccolato Paneangeli

per la decorazione

1 busta glassa al cacao Glassa al Cacao Paneangeli

Preparazione:

Partite dalla zucca: grattuciatela con una grattugia a fori piccoli e mettetela in una ciotola. Preparate la pasta biscotto: iniziate dividendo i tuorli dagli albumi, poi montate a neve ferma questi ultimi. Aggiungete agli albumi lo zucchero e mescolate. Incorporate anche i tuorli, uno alla volta. Aggiungete l’olio di semi continuando a mescolare. Ora incorporate la farina a più riprese. Una volta ottenuto un impasto liscio e omogeneo, aggiungete la zucca grattugiata e mescolate con una spatola per amalgamarla al resto. Infine, profumate con la fialetta di Aroma Mandorla Paneangeli. Versate l’impasto in una teglia da 35×35 cm rivestita con carta forno e livellatela. Infornate e cuocette in forno ventilato preriscaldato a 170 °C per 15 minuti (con il forno statico aumentate la temperatura di 10 °C). Una volta cotta, lasciate raffreddare la pasta biscotto. Intanto, per la farcia versate il latte in una ciotola e aggiungete il contenuto di una busta di Crema al gusto Cioccolato Paneangeli poco alla volta, mescolando con le fruste elettriche fino ad avere una crema liscia e omogenea nel colore. Rovesciate la pasta biscotto su un foglio di carta forno togliendo la carta forno della cottura. Stendete la crema al cioccolato sopra la pasta biscotto, restando a un paio di cm dai bordi. Arrotolate la pasta biscotto aiutandovi con la carta forno e create il vostro rotolo. Per la decorazione, mettete una busta di Glassa al Cacao Paneangeli in una pentola con acqua bollente (con il fornello spento) e la lasciatela in ammollo per 7-8 minuti. Quando la glassa si sarà sciolta completamente, aprite la busta e decorate il rotolo, facendo cadere la glassa in modo irregolare lungo entrambi i lati. Benedetta consiglia per far sciogliere in modo uniforme la glassa, di manipolarla per qualche secondo una volta che l'avete asciutta. Completate la decorazione con le bandierine a tema Halloween attaccate a degli stecchini, disponendole in modo da indicare le porzioni (in tutto ce ne possono stare 10). E' pronto il vostro goloso rotolo.

NB: per questa ricetta Benedetta ha utilizzato la zucca Delica, perchè è dolce e poco acquosa e consiglia di utilizzare varietà di zucche che contengono poca acqua. Benedetta ci dice anche come conservarlo in caso avanzi mettendolo in frigo dentro un contenitore ermetico, così si manterrà buono per un paio di giorni. Se il rotolo dovete prepararlo in anticipo, il consiglio di Benedetta è quello di non decorarlo subito e di tenerlo in frigo avvolto in pellicola. Poco prima di servirlo decoratelo con la glassa al cacao.

